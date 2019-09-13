Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM На сайте правительства РФ 12 сентября вечером был опубликован полный список стран, граждане которых смогут посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область по бесплатным электронным визам. Список включает в себя граждан 53 стран. Приводим его полностью:

1. Австрия

2. Андорра

3. Бахрейн

4. Бельгия

5. Болгария

6. Ватикан

7. Венгрия

8. Германия

9. Греция

10. Дания

11. Индия

12. Индонезия

13. Иран

14. Ирландия

15. Исландия

16. Испания

17. Италия

18. Катар

19. Кипр

20. Китай (включая Тайвань)

21. Корейская Народно-Демократическая Республика

22. Кувейт

23. Латвия

24. Литва

25. Лихтенштейн

26. Люксембург

27. Малайзия

28. Мальта

29. Мексика

30. Монако

31. Нидерланды

32. Норвегия

33. Оман

34. Польша

35. Португалия

36. Румыния

37. Сан-Марино

38. Саудовская Аравия

39. Северная Македония

40. Сербия

41. Сингапур

42. Словакия

43. Словения

44. Турция

45. Филиппины

46. Финляндия

47. Франция

48. Хорватия

49. Чехия

50. Швейцария

51. Швеция

52. Эстония

53. Япония

Выдавать бесплатные электронные визы для граждан этих стран планируется уже с 1 октября 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2019 года аналогичная система заработала для посещения Калининградской области. Только за июль жители 53 стран получили около 20 тыс. электронных виз. В основном новинкой пользовались граждане Литвы и Польши. Виза действует 30 дней с момента выдачи, является однократной, на территории РФ при этом можно находиться не более 8 суток. Заявки на получение визы оформляются на специальном сайте МИД РФ. https://electronic-visa.kdmid.ru/index.htmlСанкт-Петербург и Ленинградская область станут 3 и 4 регионом РФ, в которых проводятся эксперимент по внедрению системы бесплатной электронной визы для иностранцев.