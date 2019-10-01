Вашингтон, 1 октября, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Apple не смогла договориться о снижении пошлины на ввоз 5 из 15 компонентов компьютеров Mac Pro, которые производятся на заводе в Остине (штат техас, США). Об этом 1 октября сообщил портал Engadget.

Blake Patterson Системный блок Mac Pro

По имеющейся информации, Торговое представительство США отказало компании в удовлетворении соответствующих заявок. Таким образом, при ввозе пяти этих компонентов в страну Apple будет платить 25%-ю пошлину, которой облагаются все товары, импортируемые в США из Китая.

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Mac Pro — это серия профессиональных рабочих станций Apple, компания выпускает их с 2006 года. В эту линейку входят самые мощные компьютеры линейки Mac.