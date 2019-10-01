Токио, , 11:48 — REGNUM 1 октября в Японии пейджеры, которые начали использовать в стране полвека назад, издали последний звуковой сигнал, прежде чем кануть в Лету. Сегодня единственный провайдер пейджинга Tokyo Telemessage окончательно прекратил обслуживание этих устройств. Об этом сообщает издание The Japan Times.

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В Японии продажи этих устройств, которые в последнее время пользовались в основном сотрудниками больниц из-за опасений плохого приёма сигнала сотовым телефоном и разрушительного эффекта, который электромагнитные волны могут оказать на медицинские устройства, начались в 1968 году. В эксплуатацию устройства ввела компания NTT Corp. Абоненты набирали номер пейджера со стационарного телефона, чтобы подать сигнал владельцу перезвонить по указанному номеру. При этом обратной связи не предполагалось.

В 1996 году число пользователей пейджеров превысило 10 млн человек. Однако именно с этого периода востребованность в пейджинговых услугах начала снижаться с приходом мобильных телефонов.