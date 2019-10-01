Симферополь, 1 октября, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета Крыма согласовали назначение на должность председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка. Соответствующее решение принято 1 октября на внеочередной сессии регионального парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

«Депутаты большинством голосов согласовали освобождения Юрия Гоцанюка от должности зампредседателя Совета министров Крыма, а затем его назначение на должность председателя Совмина республики», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсовета РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов поддержал идею разделения должностей главы и премьер-министра правительства республики, которые до 1 октября совмещал Сергей Аксёнов.

Об этом: Спикер Госсовета поддерживает разделение должностей главы и премьера Крыма