Москва, 1 октября, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Котировки нефти 30 сентября продолжили нести потери, ускорив снижение. Нефть марки Brent дошла до новых минимумов в районе $59,20 за баррель и пытается перейти к восстановлению на утренних торгах 1 октября, тестируя область $59,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Уровень $60 теперь выступает в роли ближайшего сопротивления, восстановление над которым несколько улучшит краткосрочную техническую картину. Участники рынка продолжают отыгрывать восстановление добычи в Саудовской Аравии.

Агрессивная фиксация прибыли обусловлена неоправданными ожиданиями трейдеров, которые рассчитывали на более продолжительный процесс восстановительных работ. При этом сообщения о временном перемирии саудитов и йеменских повстанцев снизили геополитическую напряженность, что тоже негативно отразилось на динамике нефти.

Давление на Brent также пришло со стороны валютного рынка, где индекс доллара накануне обновил более чем двухлетние максимумы за счет дальнейшего обвала евро.

Неопределенность на рынок нефти привносит неоднозначная обстановка между США и Китаем перед новым раундом переговоров. Все это способствует удешевлению Brent.

В краткосрочной перспективе фьючерсы могут продолжить попытки восстановления, если доллар не накроет новая волна роста, а с рынка энергоносителей не поступит свежих негативных сигналов. Более широкая картина показывает, что понижательные риски по-прежнему преобладают», — отметил эксперт.

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