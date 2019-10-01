Москва, 1 октября, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 30 сентября подешевела на 4%, до $59,33 за баррель. Цена упала в ответ на заявление генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Баркиндо сообщил, что Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти. Также давление на нефтяной рынок исходило от общего укрепления американской валюты на рынке Форекс.

Сегодня, 1 октября, на торгах в Азии нефть подорожала на 0,60%, до $59,69. Квартал и неделю рынок завершил в красной зоне. Тучи сгущаются.

Инвесторы ищут справедливую цену для текущей ситуации. Их фокус внимания направлен на переговоры между США и Китаем, а также отчеты по запасам нефти.

Покупателям нужно сдержать уровень $58,60. Если они не смогут его защитить на этой неделе, цена двинется к уровню $53,50. Причем падение может быть очень резким.

Хорошим знаком для них будет закрытие недели в районе $61,50. В этом случае можно рассмотреть восстановление цены до $64,65.

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