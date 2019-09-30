Москва, 30 сентября, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Россия вынуждена выравнивать акцизы на вина отечественного и зарубежного производства в соответствии с требованиями ВТО, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя решение президент РФ Владимира Путина повысить акцизы на вино.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отдел с алкогольной продукцией

«Конечно, в свете идущих в мире торговых войн, а также периодически накладываемых на Россию санкций, прямо нарушающих нормы ВТО, такое щепетильное следование требованиям этой организации выглядит излишне добропорядочно.

Но, с другой стороны, у государства есть возможности поддержать отечественного производителя другими средствами, в частности, налоговыми вычетами», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.

Читайте также: Путин утвердил повышение акцизов на вино с 2020 года