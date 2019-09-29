Лос-Анджелес, США, 29 сентября, 2019, 21:29 — ИА Регнум. Студия Marvel официально дала понять, что в 2021 году она впервые выпустит четыре фильма. Об этом 29 сентября сообщил портал Screen Rant.

BagoGames Человек-паук

Четвертая фаза киновселенной Marvel начнется с выхода фильма «Черная Вдова» в мае 2020 года. После, в ноябре 2020-го состоится премьера картины «Вечные». Уже в 2021 году фанаты увидят такие кинокомиксы, как «Шанг-Чи и Легенда Десяти колец», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и «Тор: Любовь и Гром». Также стало известно, что третья часть «Человека-паука» выйдет в 2021 году.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что человек-паук останется в киновселенной Marvel. После многомесячных неудачных переговоров, компаниям Sony Pictures и The Walt Disney все-таки удалось заключить соглашение о совместном использовании фрашизы.