Вашингтон, , 18:42 — REGNUM Кинокомпания Sony может снять фильм про одного из антагонистов Человека-паука — Мистерио. Об этом 27 сентября сообщает портал «Культуромания».

Впервые персонаж появился на широком экране в фильме «Человек-паук: Вдали от дома», роль персонажа исполнил актер Джейк Джилленхолл.

Несмотря на то, что подробности предстоящего фильма из киновселенной Marvel держатся в секрете, уже появилась информация о том, что в проекте не будет участвовать Том Холланд, исполнивший роль Человека-паука.

Напомним, 30 июля 2020 года на экраны кинотеатров выйдет очередной фильм о приключениях «Спайди», в этот раз он будет сражаться с другим суперзлодеем — живым вампиром Морбиусом.

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