Москва, 29 сентября, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Российский писатель Вячеслав Пьецух скончался на 73-м году жизни в воскресенье, 29 сентября. Об этом сообщил друг литератора Владимир Салимон на своей странице в соцсети Facebook.

Вячеслав Пьецух

«Умер Слава Пьецух, — написал Салимон. — Мой дорогой друг».

Где произошла трагедия, а также причина не уточняются.

Напомним, Вячеслав Пьецух, который окончил Московский государственный педагогический институт, был известен как автор произведений «Предсказание будущего», «Новая московская философия», «Веселые времена», «Роммат» и др.

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