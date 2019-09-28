Москва, , 12:32 — REGNUM В возрасте 85 лет сегодня, 28 сентября, скончался известный советский и российский режиссер театра и кино, актёр, сценарист, педагог, литератор и общественный деятель Марк Захаров.

Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году он окончил актёрский факультет ГИТИСа (сейчас он называется Российский институт театрального искусства).

После окончания ГИТИСа Захаров работал в Пермском драматическом театре в качестве актера. Однако уже в 1956 году Захаров начал склоняться к режиссуре. Сперва он ставил спектакли в студенческих коллективах Пермского университета.

В 1959 году Захаров вернулся в Москву и устроился на работу в Московский драматический театр имени Гоголя. Оттуда он перешел в Московский театр миниатюр, после — в Студенческий театр МГУ.

В1965 году Захаров становится режиссёромМосковского театра сатиры, с 1973 года — главным режиссёромМосковского театра имени Ленинского комсомола. С 1990 года этот театр называется «Ленком».

Захаров скончался в одной из клиник Москвы, где он проходил лечение после обострения заболевания легких.