Кандагар, Афганистан, 28 сентября, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Как минимум 31 взрывное устройство было обнаружено в афганском городе Кандагаре накануне президентских выборов. Об этом 28 сентября сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя губернатора провинции Ахмад Бахир Ахмади.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По словам Ахмади, 31 бомба была обнаружена вечером 27 сентября и обезврежена.

Избирательные участки открылись в Афганистане утром 28 сентября. В выборах участвуют 15 претендентов на пост президента Афганистана, в том числе действующий президент страны Ашраф Гани.

Выборы в стране проходят в напряжённой обстановке. Несмотря на принятые меры предосторожности, не удалось избежать ЧП на избирательном участке в Кандагаре.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 15 пострадавших в результате взрыва рядом с избирательным участком в Кандагаре. Все пострадавшие мужчины, они были госпитализированы.