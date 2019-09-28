Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2019, 05:35 — ИА Регнум. Вопрос репутации лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо не настолько важен, чтобы обсуждать его в Организации Объединённых Наций, заявил журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелкая фигура

Отвечая на вопрос о том, следует ли ООН реагировать на фотографии Гуайдо с наркобаронам, если считать его гипотетическим кандидатом на президентское кресло в Венесуэле, Лавров сказал:

«Всё-таки исхожу из того, что Организация Объединённых Наций должна заниматься серьёзными вещами. В случае с Венесуэлой серьёзная и, пожалуй, главная вещь — защита Устава ООН, который требует от всех стран уважать суверенитет, территориальную целостность других государств, не вмешиваться в их дела, не применять против них силу и не угрожать им силой, а также мирного урегулирования всех споров».

Российский министр отметил, что 27 сентября встречался с представителями властей Венесуэлы, в том числе со своим венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой. Из разговора стало понятно, что Каракас нацелен на диалог с оппозицией по поиску общенационального согласия.

Но речь идёт о той части оппозиции, которая готова к диалогу, чего нельзя сказать о Гуайдо, отметил Лавров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СМИ попала фотография, на которой Гуайдо запечатлён рядом с колумбийскими наркоторговцами из банды «Растрохос». В Вашингтоне заявили, что это «не проблема».