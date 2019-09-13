Каракас, , 15:44 — REGNUM Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 22 февраля этого года пересек границу, разделяющую Венесуэлу и Колумбию, и неожиданно появился на грандиозном концерте, организованном в Кукуте накануне операции по ввозу контейнеров с лекарствами и продуктами в соседнюю страну при логистической поддержке Соединенных Штатов и правительства Ивана Дуке, пишет сегодня, 13 сентября, испанское издание El Pais. Попытка закончилась неудачей и стала первым серьезным поражением главы Национальной ассамблеи, за месяц до этого бросившего открытый вызов Николасу Мадуро.

В тот раз Гуайдо совершил поездку из Каракаса в пограничный штат Тачира в разгар нестабильности и при максимальном уровне закрытости. На своем пути он преодолел полицейские кордоны и просил о помощи представителей вооруженных сил. Прибыв в муниципалитет Сан Антонио, политик каким-то образом перебрался через границу с Колумбией. Как? Видеозаписи и снимки, сделанные в тот день, свидетельствовали, что Гуайдо просто воспользовался неофициальными объездными дорогами, которые не охранялись.

Однако фотографии, распространенные в минувший четверг, 12 сентября, в социальных сетях, говорят о другом. Они вызвали суровую критику в адрес как Гуайдо, так и колумбийского президента Дуке, и могут породить новую политическую бурю в обеих странах. Снимки запечатлели венесуэльского политика, позирующего рядом с мужчинами, которые были опознаны как члены Rastrojos — военизированного формирования наркоторговцев, действующего в том правовом вакууме, который обеспечивает пограничная территория. На фотографиях рядом с Гуайдо стоят два главаря криминальной организации: Джон Хайро Дуран Контрерас, по прозвищу Младший, и Альбейро Лобо Квинтеро, по прозвищу Брат. Оба были задержаны в Кукуте в июне. Спикер Гуайдо Альберто Равелл, выступая на W Radio, сказал в ответ на критику, что «у всех публичных персон просят совместное фото».