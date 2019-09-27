Освобожденный Ираном британский танкер прибыл в Дубай
Дубай, ОАЭ, 27 сентября, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Британский танкер Stena Impero, ранее освобожденный из-под ареста в Иране, прибыл в Дубай, 27 сентября передает агентство Reuters.
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Нефтяной танкер
Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября британский танкер Stena Impero снялся со стоянки в иранском порту Бандар-Аббас, где находился под арестом с начала июля.
Согласно заявлению главы компании-владельца танкера Stena Bulk Эрика Ханелла, «члены экипажа в безопасности и в хорошем настроении после освобождения».
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