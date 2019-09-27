История вопроса

Отношения между Исламской Республикой Иран и Великобританией обострились после того, как 4 июля власти Гибралтара (заморская британская территория) задержали иранский супертанкер Grace 1. Лондон обвинил Тегеран в том, что танкер Grace 1 вез 2 млн баррелей сырой нефти в Сирию, а страны Евросоюза поддерживают против Арабской республики режим санкций, который, в том числе, запрещает поставки нефти. Власти Ирана отвергли все обвинения и заявили, что не собираются соблюдать евросоюзные санкции против Сирии. 19 июля иранские военные задержали британские танкер Stena Impero в Ормузском проливе. Тегеран обвинил команду корабля в нарушении международных правил судоходства. Танкер был отбуксирован в порт Бендер-Аббас.