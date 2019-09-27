Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2019, 22:27 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес Паррилья в ходе встречи на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН обсудили перспективы сотрудничества двух стран в условиях санкционного давления США на Гавану. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба МИД России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Аснкции

Как отмечается, стороны «сверили часы» по ряду ключевых вопросов российско-кубинского стратегического партнёрства. «Особое внимание было уделено развитию двусторонних торгово-экономических связей в условиях усиления санкционного давления CША на Кубу», — говорится в сообщении.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств констатировали сохраняющуюся «интенсивную динамику политического диалога между Москвой и Гаваной», а также подтвердили стремление к наращиванию взаимодействия в рамках ООН и на других многосторонних площадках, информирует пресс-служба.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня глава Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин назвал «бессмысленным и недостойным» решение Вашингтона ввести санкции в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи за поддержку Венесуэлы.

Сергей Лавров на состоявшейся сегодня встрече с госсекретарём США Майком Помпео также заявил о тщетности санкционного давления на Россию, подчеркнув, что подобные шаги Вашингтона лишь создают угрозу глобальной безопасности и ограничивают возможности для двустороннего взаимодействия.