Гамбург, Германия, 27 сентября, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Одна из старейших печатных Библий в мире выставлена на торги в германском городе Гамбурге. Об этом 27 сентября сообщает агентство Deutsche Presse-Agentur.

UB Kassel Библия Гутенберга

Biblia Latina — Библия, выполненная Иоганном Фустом и Петером Шёффером, учениками немецкого первопечатника Иоганна Гутенберга. Представителями аукционного дома Ketterer Kunst, где в ноябре состоятся торги, книга названа «абсолютным шедевром».

Двухтомная Библия изготовлена из пергамента и по искусности исполнения не уступает Библии Гутенберга. Текст Библии щедро украшен иллюстрациями и написанными от руки буквицами.

Сообщается, что раритет был создан учениками Гутенберга ещё при его жизни, через семь лет после издания Библии Гутенберга. Книга оценена в один млн евро.

Напомним, Библия Гутенберга является первым в Европе полнообъёмным печатным изданием, она была издана немецким первопечатником Иоганном Гутенбергом (ок. 1400−1468), который изобрёл способ печатного набора текста с использованием подвижных литер.

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