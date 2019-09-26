Париж, , 15:12 — REGNUM В Тулузе на аукционе Primardeco были проданы карандашные и чернильные эскизы императорского художника Бенджамена Цикса. По сообщениям агентства AFP, их новым владельцем стал Лувр.

Работы художника были обнаружены совершенно случайно, во время разбора старого хлама в доме на юго-западе Франции. По словам распорядителя торгов Жерома де Колонджа, люди, обнаружившие пожелтевшие рисунки, обратились к экспертам, которые установили, что их автором является Бенджамен Цикс.

На одном из рисунков изображена встреча императоров Наполеона и Александра I на плоту в водах реки Неман в 1807 году, именно в ходе этой встречи был подписан Тильзитский мир, ознаменовавший завершение Войны 4-й коалиции 1806−1807 годов.

Бенджамен Цикс родился в 1772, много путешествовал, присутствовал при разных исторических событиях, писал свои работы с натуры, что потом служило основой для картин других художников, не имеющих возможность выезжать. Умер в 1825 году.