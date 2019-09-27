Вашингтон, 27 сентября, 2019, 19:22 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) надеется на выполнение Грецией всех обязательств перед кредиторами и проведение новых реформ в 2020 году, 27 сентября передает агентство Reuters.

International Monetary Fund Международный валютный фонд. Вашингтон

«Большая часть необходимых структурных преобразований в греческой экономике еще впереди», — сказано в заявлении МВФ после визита инспекторов фонда в Афины.

МВФ требует от Греции продолжить курс на либерализацию экономики и снижение социальных расходов, а также «решить проблемы в банковском секторе».

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