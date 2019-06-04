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Еврокомиссия заявила о нехватке в бюджете Греции почти €5 млрд

Экономика

Это вызвано объявленными премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом мерами

Брюссель, 4 июня 2019, 09:32 — REGNUM  Европейская комиссия 5 июня опубликует специальный доклад, в котором говорится о нехватке €4,75 млрд в бюджете Греции на 2019−2020 годы, передает греческий телеканал Antenna.

Отмечается, что это вызвано недавно объявленными премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом мерами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Греции анонсировали значительное снижение НДС. Так, продукты питания и услуги заведений общественного питания, которые в настоящее время облагаются по ставке 24%, по новым правилам будут облагаться по ставке 13%.

Кроме того, в 2020 году в Греции установят налоговые льготы для всех налогоплательщиков за счет изменения налога солидарности.

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Экономический кризис в Греции
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