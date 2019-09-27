Минск, 27 сентября, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Официальный Минск желает импортировать из Казахстана ежегодно 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Об этом 27 сентября сообщил журналистам замминистра энергетики КазахстанаАсет Магауов.

(сс) Victoria_Borodinova Цистерна для транспортировки нефти

«Белорусская сторона проявила интерес не только к поставке нефти, но и к поставке продуктов, возможных для переработки, таких как газойль, мазут, суммарный объем порядка 3,5 млн тонн в год. Это нефть и нефтепродукты», — сообщил замлглавы казахстанского минэнерго.

По его словам, как сообщает ТАСС, половину из 3,5 млн т. может составлять нефть и остальное — тёмные нефтепродукты как сырье для нефтепереработки. Магауов сообщил: «Сейчас мы речь ведём именно о механизме: индикативные балансы, графики поставки, обязательства сторон. То есть регулятивный механизм, чтобы эти поставки были произведены. А коммерческие детали — кто будет продавать, по какой цене — это вопрос следующего этапа».

Напомним, визит Александра Лукашенко в Нур-Султан запланирован на октябрь. Накануне, 26 сентября, белорусский лидер рассказал украинским СМИ об альтернативе российской нефти и отметил, что «самым выгодным оказался маршрут поставок из Гданьска — через Польшу».

В тот же день, 26 сентября, зампред белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов подтвердил намерение Минска закупать нефть в Казахстане, сообщив, что Белоруссия подпишет с казахстанской стороной соглашение о поставках нефти на белорусские НПЗ. По его словам, объёмы в проекте соглашения не указаны — только условия поставок.