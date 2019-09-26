Белоруссия зависима от России в поставках углеводородов, однако решает эту проблему. Об этом 26 сентября в Минске заявил украинским СМИ Александр Лукашенко, принимая их в своём «Дворце Независимости» (резиденции президента).

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Минск, , 13:53 — REGNUM Лукашенко сообщил, что изначально Россия настаивала на продаже Украине нефтепродуктов, выработанных из не облагаемой таможенными пошлинами российской нефти на белорусских НПЗ. Однако затем «налоговый манёвр подкинули нам» — «они ввели налог, и нефть подорожала», что вынудило официальный Минск искать альтернативных поставщиков нефти.

Он отметил: «Нас подводят к мировой цене. На что я публично в Питере в последний раз сказал: «Раз так, тогда мы вынуждены будем закупать с рынка нефть».

Лукашенко напомнил, что ранее альтернативная российской нефть закупалась и поставлялась через украинский нефтепровод «Одесса — Броды». Теперь же белорусские предприятия оказались совладельцами участка нефтепровода «Прикарпат Запад Транс» и даже «уже пробную партию прокачали — где-то 8 тысяч тонн», проинформировал Лукашенко.

Однако «самым выгодным оказался маршрут поставок из Гданьска — через Польшу», отметил Лукашенко. Теперь, акцентировал он внимание украинских журналистов, «мы имеем три варианта, просчитываем поставки нефти на свои заводы и, более того — мы эти заводы в этом году в основном модернизируем, они уже будут прибыльными, когда мы купим дорогую нефть в Средиземном или Черном море, или на Балтике».

Лукашенко сообщил, что «25 млн т нефти мы можем сегодня переработать, и мы эту нефть привезём на рынок России», отметив: «Возьмём, допустим, иранскую, американскую, саудовскую, у Арабских Эмиратов».

В итоге, по словам Лукашенко, у Белоруссии три варианта поставок нефти: через Украину, Польшу и Прибалтику (он указал на порты Литвы и Латвии, хотя поставлялась нефть и через эстонскую Муугу). Он считает, что «это не рычаги давления» на Россию, но при этом отметил: «Из четырех ниток нефтепровода «Дружба» мы заберем сначала две и реверсом будем качать».

И сегодня же, 26 сентября зампред белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов подтвердил намерение Минска закупать нефть в Казахстане. По его словам, в октябре Белоруссия подпишет с казахстанской стороной соглашение о поставках нефти на белорусские НПЗ — это запланировано в рамках визита Александра Лукашенко в Нур-Султан.

Сизов отметил, что объёмы в проекте соглашения не указаны — только условия поставок. Он также сообщил, что по итогам девяти месяцев «Белнефтехим» оценивает потери от российского «налогового манёвра» ориентировочно в $240 млн.

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