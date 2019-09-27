Киев, 27 сентября, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба не видит в Содружестве Независимых Государств (СНГ) препятствия для евроинтеграции Украины. Об этом он заявил 27 сентября в интервью изданию «Европейская правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тянем- потянем

По его мнению, СНГ не может помешать евроинтеграции Украины, поскольку в принципе ни на что не способно.

«СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в «клуб удачников». СНГ — это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ — это закрытая история», — рассказал он.

Кулеба считает, что Украина должна окончательно выйти из сферы влияния России и перестать «метаться влево-вправо, как мы это делали 30 лет».

Напомним, в 2014 году после государственного переворота на Украине страна начала в одностороннем порядке разрывать двусторонние договоры, заключённые в рамках СНГ. Этот процесс временно приостановился в связи со сменой сласти на Украине.

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Как сообщало издание «Украинская правда», средняя зарплата на Украине ниже, чем в таких странах СНГ, как Россия, Белоруссия, Казахстан и Молдавия. Украина опережает по этому параметру лишь среднеазиатские и южнокавказские страны.

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