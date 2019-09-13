Киев, 13 сентября 2019, 07:49 — REGNUM Среднегодовая зарплата на Украине составляет $355, сообщило 12 сентября издание «Украинская правда».
В июле 2019 года из-за укрепления гривны по отношению к доллару США, средняя зарплата на Украине превысила рекордный показатель 2013 года, в конце которого в стране начался государственный переворот.
Тем не менее, в долларовом выражении украинская средняя зарплата уступает зарплатам жителей многих стран СНГ:
Напомним, новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал за ближайшие пять лет увеличить ВВП Украины на 40%.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты рассказали, что у главы правительства Украины не получится выполнить обещания. Как заявил экономист Юрий Гаврилечко, производительность труда на Украине останется на том же уровне, что и была, основной прирост рабочих мест должны обеспечивать частные предприниматели, а правительство Украины уже планирует увеличить налоговую нагрузку на них. Таким образом, ни увеличения количества рабочих мест, ни роста зарплат жителям Украины в ближайшие годы ждать не стоит.
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