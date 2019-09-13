Киев, , 07:49 — REGNUM Среднегодовая зарплата на Украине составляет $355, сообщило 12 сентября издание «Украинская правда».

В июле 2019 года из-за укрепления гривны по отношению к доллару США, средняя зарплата на Украине превысила рекордный показатель 2013 года, в конце которого в стране начался государственный переворот.

Тем не менее, в долларовом выражении украинская средняя зарплата уступает зарплатам жителей многих стран СНГ:

«В рейтинге стран СНГ впереди Украины — РФ, Белоруссия, Казахстан и Молдавия. Украинская средняя начисленная зарплата выше, чем во всех остальных среднеазиатских и южнокавказских странах, кроме Грузии, но она уже не в СНГ», — сказано в публикации.

Напомним, новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал за ближайшие пять лет увеличить ВВП Украины на 40%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты рассказали, что у главы правительства Украины не получится выполнить обещания. Как заявил экономист Юрий Гаврилечко, производительность труда на Украине останется на том же уровне, что и была, основной прирост рабочих мест должны обеспечивать частные предприниматели, а правительство Украины уже планирует увеличить налоговую нагрузку на них. Таким образом, ни увеличения количества рабочих мест, ни роста зарплат жителям Украины в ближайшие годы ждать не стоит.

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