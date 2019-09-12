Киев, , 15:53 — REGNUM Процесс по пересмотру и отмене договоров и соглашений с Российской Федерацией и СНГ на Украине продолжается. Работа в этом направлении не прекращалась. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Украины, комментируя появившиеся в прессе сообщения о приостановке расторжения договоров с Россией.

«Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы с РФ и СНГ в соответствии с современными национальными интересами Украины не прекращалась», — говорится в ответе внешнеполитического ведомства на запрос издания «Украинские новости».

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Некоторая пауза, которая образовалась в этом процессе, связана со сменой власти в стране, пояснили в украинском МИД. В ведомстве заверили, что как только новое руководство органов власти будет сформировано, денонсация договоров, которые «больше не отвечают интересам Украины», продолжится.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили о приостановке Украиной процесса расторжения двусторонних соглашений с Россией, который был в одностороннем порядке начат Украиной в 2014 году и активно продвигался при тогдашнем президенте Петре Порошенко. Так, в последнее время Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении договоров с Россией.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года стало известно, что Киев уже разорвал два межгосударственных, 25 межправительственных, 19 межведомственных и ещё три межрегиональных соглашения с Россией и готовится расторгнуть ещё 50. В феврале сообщалась, что украинские власти анализируют в общей сложности 236 договоров в рамках Содружества Независимых Государств с целью их денонсации.

С 1 апреля по инициативе Киева официально прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной, подписанного в мае 1997 года. Он предусматривал стратегическое партнёрство двух стран, уважение территориальной целостности и взаимные обязательства России и Украины не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

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