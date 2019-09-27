Москва, 27 сентября, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Полторы тысячи грантов выдано за развитие проекта «Московская электронная школа» (МЭШ). Об этом 27 сентября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Отмечается, что обладатели грантов преподают уже в 360 столичных школах.

«Появившись в 2016 году, МЭШ стала настоящим цифровым помощником современного учителя, неотъемлемой частью столичной системы образования», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM посвятило проекту МЭШ серию публикаций, в которых влияние электронной школы рассматривается объективно, не только с положительной стороны:

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