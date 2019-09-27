Москва, 27 сентября, 2019, 06:41 — ИА Регнум. Завоз грузов в военные гарнизоны России в Арктике завершен, сообщает 27 сентября газета «Красная звезда» Министерства обороны РФ.

Pacom.mil В Арктике

В ходе навигации 2019 года в интересах Минобороны России было выполнено 11 рейсов, доставивших на военные объекты, расположенные на архипелаге Новая Земля, арктических островах, около 30 тыс. тонн грузов различного назначения. В основном — вооружение и военная техника, строительные материалы.

Это почти в три раза больше объема, поставленного арктической группировке РФ в 2018 году, когда было перевезено лишь 11 тыс. тонн. На островах выгрузка на необорудованный берег проводилась с использованием рейдовых плавсредств.

Грузы доставлялись в арктические гарнизоны из Мурманска, Архангельска, Владивостока, Ванино, Петропавловска-Камчатского. Единственным подрядчиком Минобороны по доставке грузов в Арктическую зону является ООО «Оборонлогистика».

Читайте также: Минобороны: в Тартусе находятся две подлодки с «Калибрами»

Также в 2019 году с архипелага Новая Земля и острова Котельный было вывезено более 3 тыс. т металлолома и устаревшей техники, завершается очистка острова Врангеля. Эти работы проводятся в рамках программы по очистке Арктике.