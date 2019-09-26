Тартус, Сирия, , 20:06 — REGNUM Две российские подлодки с крылатыми ракетами «Калибр» и боевые катера на данный момент находятся на базе ВМФ России в сирийском порту Тартус, сообщает 26 сентября Интерфакс-АВН со ссылкой на Минобороны РФ.

Крылатых ракет «Калибр» Mil.ru

По информации оперативного командования ВМФ в дальней морской зоне, сейчас в Тартусе находятся две подводные лодки. Одна из них вернулась после трёхнедельного пребывания в море, а вторая готовится к выходу на патрулирование.

Кроме того, в порту Тартус сейчас находятся три судна обеспечения российского ВМФ и три боевых катера.

Военное ведомство напоминает, что в составе российской эскадры в Средиземном море состоят малошумные дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 Черноморского флота России. Их основным оружием являются крылатые ракеты «Калибр» и торпеды различных типов.

Кроме того, в составе группировки ВМФ РФ в Средиземном море сейчас находятся малые ракетные корабли «Великий Устюг» и «Углич», также вооружённые крылатыми ракетами.

Напомним, в Средиземном море готовится к визиту на греческий остров Корфу фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров».

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