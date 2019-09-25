Волгоград, 25 сентября, 2019, 21:17 — ИА Регнум. Поверхность монумента «Родина-мать» была обследована реставраторами в Волгограде. В общей сложности было выявлено около 180 тыс. дефектов и 14 км трещин. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба губернатора Волгоградской области.

Пресс-служба губернатора Волгоградской области Реставрация монумента «Родина-мать»

Информация о состоянии скульптуры была предоставлена губернатору региона во время совещания по вопросу реставрации памятника. Как сообщила пресс-служба, губернатор выразил своё восхищение трудолюбием тех, кто выполняет реставрационные работы, а также качеством и объёмом работы.

Губернатор в ходе совещания пояснил, что реставрация монумента — это лишь один из этапов, дальше планируется обновить весь мемориальный комплекс, сохранив его основу и историческое значение.

По данным пресс-службы, реставрационные работы ведутся с опережением графика. Полностью монумент «Родина-мать» будет отреставрирован к маю 2020 года.

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