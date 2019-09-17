Волжский, Волгоградская область, , 13:12 — REGNUM Мозаику «Люди в белых халатах» демонтировали со стены в больнице № 1 им. Фишера в городе Волжский Волгоградской области — в приёмном отделении сейчас идёт капремонт. Панно создал художник Геннадий Черноскутов в 60-х годах XX века. Общественные активисты выражали беспокойство о судьбе композиции, но городские власти пообещали сохранить покрытие.

Причиной демонтажа мозаики «Люди в белых халатах» стали современные санитарные нормы — по закону поверхности стен в медучреждениях должны быть легкодоступными для влажной уборки и устойчивыми к обработке дезинфицирующими средствами.

Администрация больницы и подрядчик договорились об аккуратном демонтаже с возможностью дальнейшего перемещения мозаики в другое место. Панно сфотографировали и разобрали по секторам, схема пригодиться для восстановления композиции. Дальнейшей судьбой декора займётся администрация Волжского, сообщает ИА «Высота 102».

В больнице № 1 им. Фишера создадут центр по оказанию экстренной и плановой медицинской помощи. Служебный вход с мозаичным панно переоборудовали под помещения приёмного отделения.