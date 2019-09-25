Москва, 25 сентября, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Совет Думы утвердил состав части делегации от Госдумы на осеннюю сессию ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Duma.gov.ru Петр Толстой

В состав делегации вошли одиннадцать парламентариев. Возглавит делегацию Петр Толстой («Единая Россия»), также в ее состав войдут депутаты Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР), Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), Леонид Калашников (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Светлана Журова («Единая Россия»), Сергей Пахомов («Единая Россия»), Елена Серова («Единая Россия»), Ирина Роднина («Единая Россия»), Владимир Блоцкий (КПРФ), Роман Романенко («Единая Россия»).

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге.

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В июне 2019 года российской делегации, которая была лишена ряда прав в ПАСЕ в 2014 году, в полном объеме вернули полномочия в Парламентской ассамблее Совета Европы.

23 сентября новая делегация Украины в ПАСЕ официально заявила об отказе участвовать в осенней сессии этой организации.