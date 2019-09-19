На Западе все еще переживают о соблюдении прав лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. ПАСЕ и ряд других европейских организаций не интересуют огромные перемены, которые произошли в республике за послевоенное время. Это еще раз доказывает предвзятость их в обсуждении вопросов, связанных с Чечней, заявил глава региона Рамзан Кадыров, комментируя появившуюся информацию о приезде в республику докладчика ПАСЕ Франка Швабе.

Грозный, , 14:53 — REGNUM По словам Кадырова, «проблем» с ЛГБТ-меньшинствами в регионе нет. Сама проблема сочинена «зациклившимися на античеченской тематике организациями на Западе и оплачиваемыми ими коллегами в России». Руководитель субъекта также отметил, что у всех народов России есть «устойчивый иммунитет» против псевдоценностей, которые им пытаются навязать так называемые демократии, направленные на разрушение института традиционной семьи.

«Есть все основания полагать, что они преднамеренно ставят перед собой цель очернить Чечню, а вслед за ней всю Россию», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале. — <…> У нас мужчины женятся на женщинах, а женщины выходят за мужчин. Так было тысячи лет, и будет всегда, чего бы ни навязывали нам на Западе».

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