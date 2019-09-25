Тегеран, 25 сентября, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Власти Ирана готовы вернуться к соблюдению «ядерной сделки» 2015 года в случае снятия санкций и возврата к соглашению со стороны США, 25 сентября передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ядерная сделка

«Если санкции закончатся — произойдет возврат к соглашению… у президента (Хасана Рухани) есть даже предложение о небольших изменениях в соглашение» , — заявил в эфире иранского телевидения представитель иранского правительства Али Рабей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября президент Ирана Хасан Рухани заявил, что готов к переговорам об изменении ядерного соглашения 2015 года в случае отмены санкций США.

Читайте также: Макрон и Рухани провели вторую встречу за последние сутки