Екатеринбург, 25 сентября, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Темпы роста температуры, вызванные глобальным потеплением, в России существенно выше, чем в среднем по земному шару, заявил начальник департамента Росдгидромета по Уральскому федеральному округу Владимир Лысов на симпозиуме «Чистая вода России — 2019». Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

«Если земной шар в целом теплеет со скоростью 0,18 градуса за 10 лет, то Россия теплеет в два раза быстрее — 0,47 градуса за десятилетие», — сказал Лысов.

По его словам, больше всего глобальное потепление заметно в Арктике, где его скорость достигает 0,69 градуса за 10 лет. Этот показатель в 3,7 раза превышает увеличения темпа потепления земного шара.

Ранее учёные УрФУ сообщили, что вечная мерзлота в российской тундре с каждым годом протаивает глубже, что становится причиной повышения уровня выбросов метана в атмосферу.

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