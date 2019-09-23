Екатеринбург, , 08:48 — REGNUM Вечная мерзлота с каждым годом протаивает глубже, что становится причиной повышения уровня выбросов метана в атмосферу, сообщает 23 сентября пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ) со ссылкой на данные исследования, проведенного учёными вуза.

В экспедиции на научно-исследовательском стационаре «Еркута» (вблизи Бованенковского месторождения, юго-запад полуострова Ямал) побывал сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды ИЕНиМ УрФУ Константин Грибанов. По его словам, учёным удалось измерить приземную концентрацию газов.

«Вечная мерзлота в теплый сезон протаивает глубже, и летом происходят выбросы метана: запасы газа буквально пузырятся по всей тундре. Скорее всего, уровень выбросов растет», — сказал исследователь.

Отмечается, что выбросы метана происходят в момент таяния и сразу за ним: зимой в водных объектах тундры накапливается растворенный газ, и когда мерзлота оттаивает, происходит выброс. По словам ученого, за 10 лет наблюдений глубина сезонного таяния увеличилась — сегодня она составляет более двух метров в отдельных точках наблюдения, чего не было в начале периода наблюдений лаборатории физики климата и окружающей среды.

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Вместе с тем концентрация парниковых газов в атмосфере Земли, включая метан, сегодня как никогда высокая (в предыдущие тысячелетия такой концентрации не было). По словам ученого, тенденция демонстрирует только предстоящее увеличение. Сегодня объем метана в общей массе парниковых газов составляет 16% (по данным Агентства по охране окружающей среды США).

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