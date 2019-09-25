Москва, 25 сентября, 2019, 09:34 — ИА Регнум. В 2020 году выборы глав регионов пройдут в 17 регионах России. В преддверии выборов возможна отставка ряда губернаторов, говорится в исследовании «Пятый рейтинг глав регионов «ГОССОВЕТ 2.0», представленном компанией «Минченко консалтинг».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

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Среди наиболее вероятных претендентов на досрочную отставку эксперты назвали главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. Также политологи выделили две группы риска отставок.

В первую входят регионы с главами, которые давно занимают пост: это Михаил Игнатьев (Чувашия, с 2010 года), Наталья Комарова (Югра, с 2010 года), Рустам Минниханов (Татария, с 2010 года), Василий Голубев (Ростовская область, с 2010 года), Владимир Илюхин (Камчатский край, с 2011 года), Анатолий Артамонов (Калужская область, с 2000 года).

Во вторую группу риска входят главы регионов, обремененные долгосрочными конфликтами федерального уровня: Сергей Левченко (Иркутская область) и Игорь Орлов (Архангельская область), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Александр Богомаз (Брянская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Сергей Ситников (Костромская область) и Александр Левинталь (Еврейская АО).

Политологи считают, что при принятии решений об отставках центр будет оценивать избираемость губернаторов и эффективность их работы, учитывать проблемные поля, которые вокруг них сформировались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в 2020 году можно ожидать до 25 губернаторских кампаний.

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