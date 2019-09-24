Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2019, 02:32 — ИА Регнум. Иран нанёс удар по нефтеперерабатывающим заводам Саудовской Аравии, заявил американский президент Дональд Трамп на 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«В ответ на недавний удар Ирана по нефтяным объектам Саудовской Аравии мы только что ввели самые жесткие санкции в отношении Центрального банка Ирана и фонда национального благосостояния», — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что иранским властям нужно заняться развитием «своей собственной страны» и «поставить на первое место интересы иранского народа». Трамп считает, что Тегеран угрожает соседним странам и что пора остановить его.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что не снимет антииранские санкции, пока Тегеран не изменит своего «поведения».