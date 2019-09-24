Вашингтон, , 23:18 — REGNUM США готовятся рассекретить информацию, касающуюся удара по НПЗ Саудовской Аравии, заявил 24 сентября помощник госсекретаря по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов агентства РИА Новости о доказательствах, опираясь на которые США обвиняют Иран в ударе по саудовским нефтеперабатывающим заводам.

Напомним, до сих пор Вашингтон не представил ни одного доказательства причастности Ирана к этому инциденту, но обвинений не прекращает.

«Мы работаем над расшифровкой секретной информации», — сказал Шенкер, отвечая на вопрос.

Стоит отметить, что при этом помощник госсекретаря не указал сроков обнародования таких данных.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября йеменские хуситы при помощи беспилотников нанесли удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии. США и их сателлиты сразу же обвинили Иран в причастности к этому удару.

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