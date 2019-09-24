Бишкек, 25 сентября, 2019, 00:58 — ИА Регнум. Дальневосточный окружной военный суд признал виновным в финансировании террористов и приговорил к 8 годам лишения свободы трудового мигранта из Киргизии, работавшего на Сахалине, передает «Кабар».

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

Наказание 56-летний киргизстанец будет отбывать в колонии общего режима.

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Гособвинитель доказал, что подсудимый, проживая в Южно-Сахалинске, помог двум гражданам Узбекистана завербоваться в ряды боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После этого уроженец Киргизии выдал им 100 тысяч рублей на транспортные расходы и помог отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов.

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