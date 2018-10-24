В Киргизии террористы грабили богатых и отправляли добычу в Сирию и Иран

Бишкек, , 14:14 — REGNUM Сотрудники спецслужб и милиции Киргизии выявили личности преступной группы, члены которой совершали разбойные нападения на состоятельных граждан, а вырученные незаконным способом деньги отправляли в Сирию и Ирак, спонсируя воюющих там террористов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе госкомитета нацбезопасности.

Готовя ограбление, лидеры террористического подполья в Киргизии «длительное время собирали информацию о канале переправки денежных средств и совершили разбойное нападение с применением оружия, а также автотранспорта».

Отмечается, что выявить банду удалось в ходе мероприятий, проводившихся при расследовании ранее возбужденного и приостановленного уголовного дела по факту разбойного нападения на жителя города Ош и похищения $1,3 млн, завезенных контрабандным путем на территорию Киргизии в 2015 году.

Отметим, что в сообщении ГКНБ нет упоминания о задержании или уничтожении членов террористической группы — только об их тактике и выявлении их имен.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году спецслужбы Киргизии арестовали коммерсанта, спонсировавшего террористов, а также группу фальшивомонетчиков, оказывавших финансовую поддержку боевикам нескольких террористических организаций.