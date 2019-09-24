Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2019, 23:42 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил мировому сообществу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги с трибуны ООН, 24 сентября передает агентство Associated Press.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган выступает в ООН

Джамаль Хашогги — журналист The Washington Post, племянник миллиардера Аднана Хашогги и яростный критик кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда ибн Салмана — был убит в саудовском посольстве в Стамбуле.

Власти Турции обвиняют в причастности к убийству Хашогги высшее руководство Саудовской Аравии.

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