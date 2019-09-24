Эрдоган напомнил ООН про убийство Хашогги
Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2019, 23:42 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил мировому сообществу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги с трибуны ООН, 24 сентября передает агентство Associated Press.
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Реджеп Тайип Эрдоган выступает в ООН
Джамаль Хашогги — журналист The Washington Post, племянник миллиардера Аднана Хашогги и яростный критик кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда ибн Салмана — был убит в саудовском посольстве в Стамбуле.
Власти Турции обвиняют в причастности к убийству Хашогги высшее руководство Саудовской Аравии.
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