Санкт-Петербург, 25 сентября, 2019, 02:25 — ИА Регнум. Включение Беломорско-Балтийского канала в состав Северного морского пути стало бы перспективным проектом, считает замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Виталий Спиридонов. Что принесло бы такое решение, рассказывает автор ИА REGNUMАнна Мейзер.

Gov-murman.ru Алексей Тюкавин

Идею расширить границы СМП до острова Колгуев уже начали обсуждать, на нее обратил внимание и бывший вице-губернатор Мурманской области, вице-президент мурманского отделения Ассоциации полярников Алексей Тюкавин. Среди экспертов есть мнение, что расширение СМП было бы выгодно Росатому, увеличивая его зону ответственности как инфраструктурного оператора. То есть сам Росатом ставить препоны такой идее не станет.

Но остается вопрос и с расширением габаритов самого канала. По мнению Виталия Спиридонова, это позволило бы повысить пропускную способность для судов от 8 тысяч тонн. Такой проект в потенциале обеспечил бы «развитие инфраструктуры, повышение производства и экспортного потенциала арктических территорий, которая оказывает содействие в реализации имеющихся национальных проектов».

Читайте подробности в статье Анны Мейзер «Порты: Литва ищет альтернативы российскому транзиту на Востоке».