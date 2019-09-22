22 сентября 2019 | Время чтения 7 мин

Анна Мейзер, , 13:25 — REGNUM Литва ищет грузы

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Литва намерена взять на себя грузы из Казахстана и Узбекистана. Литовская делегация во главе с вице-министром транспорта Владиславасом Кондратовичюсом посетила Узбекистан и Казахстан, где в ходе встречи стороны обсудили «более тесное сотрудничество и транзит грузов через Литву», сообщило на этой неделе «Sputnik Литва».

«Литва обладает достаточными возможностями для обеспечения беспрепятственного транзита грузов из Узбекистана и Казахстана через Литву. Мы видим возможности для укрепления экономических, торговых и логистических связей в будущем», — заявил литовский вице-министр.

Литва намерена стать для Узбекистана «воротами на Запад» и предложила потенциальным партнерам услуги Клайпедского порта и Литовских железных дорог. Отдельно с Казахстаном Минтранс Литвы обсудил наращивание контейнерных перевозок через Клайпеду.

Фактически таким образом Литва пытается «заткнуть дыру», образовавшуюся в результате ухода российских грузов. Однако стоит учитывать, что транзит, который Литва хочет перетащить к себе, будет идти через российскую территорию. Безусловно, в данном случае более интересным для России станет возможность перевалки грузов из Узбекистана и Казахстана через собственные порты — так как именно обработка груза является наиболее финансово выгодной. Исход будет зависеть от готовности стивидоров и железнодорожных перевозчиков идти на уступки потенциальным партнерам.

Кроме этого, Литва надеется укрепить связи в вопросе транспорта и логистики с Японией. На этой неделеминистр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич выступил с предложением обсудить с японским компаниям возможность воспользоваться литовской транспортной и логистической инфраструктурой, участвовать в развитии порта в Клайпеде, в проекте Rail Baltica и внедрять в стране связь 5G.

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Магистраль по кусочкам

Глава Министерства финансов Антон Силуанов одобрил строительство двух участков скоростной магистрали Москва-Казань. Об этом на этой неделе в кулуарах заседания комитета по транспорту и строительства Государственной думы РФ рассказал Министр транспорта Евгений Дитрих.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Очень рад сообщить, что Антоном Германовичем (Силуановым — прим. ИА REGNUM) разрешено начать два участка трассы от Москвы до Казани, которые войдут в коридор «Европа — Западный Китай», — сказал Дитрих.

Речь идет о головном участке от Москвы до Владимира с обходом Владимира. По словам министра, это сегодня самый перегруженный участок трассы М-7, который «разошьет» движение в Московском регионе и даст новое направление. Второй участок — от Казани до Канаша, который позволит спуститься до Самары и далее уйти на российско-казахстанский пункт пропуска Сагарчин, уточнил Дитрих. Также Минтранс и Минфин договорились о начале проектирования всего коридора от Москвы до Казани по новому направлению.

На сегодняшний момент проект трассы Москва — Казань включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. По предварительным данным, объем инвестиций в данный проект составит около 539 млрд рублей, из которых мнее половины — 216 млрд рублей, будут привлечены и внебюджетных источников.

Закавказский транзит

Азербайджан и Грузия планируют нарастить объемы транзитных перевозок по железнодорожному маршруту Баку — Тбилиси — Карс. На этой неделе в Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава.

Ильхам Алиев Kremlin.ru

Речь шла об использовании возможностей железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс для увеличения объемов транзитных грузоперевозок, однако конкретики раскрыто не было. Согласно данным министерства экономики Азербайджана, по железной дороге Баку-Тбилиси Карс по итогам 7 месяцев 2019 года было перевезено более 2,5 тыс. TEUs. Для сравнения, всего в 2018 году было по железной дороге прошли около 3 тыс. TEUs. Если судить по заявлениям чиновников из Азербайджана и Грузии, ожидается, что в дальнейшем транзит также будет расти.

При этом как ранее корреспонденту ИА REGNUM рассказывал председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин, на данный момент железная дорога Баку — Тбилиси — Карс все же имеет слабое обоснование грузовой базы.

Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Предполагается, что БТК в четыре раза сократит сроки перевозки грузов из Китая в страны Европейского Союза. Пассажиропоток по маршруту Баку — Тбилиси — Карс ожидается в пределах одного миллиона человек в год.

Строительство железнодорожной магистрали было начато в 2008 году на основе азербайджано-грузино-турецкого межправительственного соглашения. В рамках проекта на территории Грузии были проведены работы по реабилитации, реконструкции и строительству железнодорожного участка Марабда — Карцах протяженностью в 180 км, в том числе реабилитировано 153 км путей от Марабды до Ахалкалаки и построен 27-километровый участок от Ахалкалаки до Карцаха (до границы с Турцией).

Китайские грузы доехали до эксклава

«ТрансКонтейнер» осуществил отправку контейнерного поезда из китайского города Янтай в Европейских союз через Калининградскую область — 17 сентября грузы доставлены конечному потребителю в Польшу и Германию. Поезд шел две с половиной недели, и за это время он прошел по территории Монголии, России (в том числе Калининградской области), Латвии, Литвы.

Контейнеры были загружены товарами народного потребления, и для перевозки использовались собственные контейнеры и платформы компании «ТрансКонтейнер». Это был первый поезд, отправленный по данному маршруту перевозчиком. Предполагается, что в дальнейшем отправки станут регулярными.

Сейчас новые сервисы по доставке грузов из Китая в Европу являются одним из наиболее бурно развивающихся направлений, так как спрос на такие услуги постоянно растет. Новые маршруты и регулярные отправки налаживают такие компании как Fesсo, «Евросиб», а также дочерние предприятия РЖД.

К 2020 году аналитики Евразийского банка развития прогнозируют транзита уровне 450—500 тысяч контейнеров против 5,6 тысячи контейнеров в 2010 году. Напомним, что стратегия «Один пояс — один путь» была сформулирована Китаем в 2013 году. Речь идет о развитии транспортных коридоров, которые позволят осуществлять перевозки грузов между Китаем и Европой.

Безграничный Севморпуть

Чиновники из Карелии предложили включить Беломорско-Балтийский канал в состав Северного морского пути (СМП). Об этом на выездном заседании дискуссионного клуба проектного офиса развития Арктики «Стратегические сессии — Арктика 2035» заявил замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Виталий Спиридонов.

«Расширение габаритов канала, направленное на увеличение его пропускной способности для судов 8 тыс. тонн и больше, может стать проектом, обеспечивающим развитие инфраструктуры, повышение производства и экспортного потенциала арктических территорий, которая оказывает содействие в реализации имеющихся национальных проектов», — заявил он.

Неделей ранее, на транспортном форуме в Петербурге, была озвучена идея расширить границы Северного морского пути до острова Колгуев. Об этом говорил бывший вице-губернатор Мурманской области, а ныне вице-президент мурманского отделения Ассоциации полярников Алексей Тюкавин. Однако будет ли толк от таких расширений — вопрос дискуссионный. «Без расширения границ Севморпути 80 млн тонн к 2024 году так и не появятся. Для Росатома расширение СМП выгодно, поскольку сильно расширяется зона его ответственности как инфраструктурного оператора, а значит, расширяются и бюджеты. А значит, Росатом как минимум не будет противиться этой идее, а как максимум — активно лоббировать расширение границ Севморпути», — пишет профильный телеграм-канал «Капитан Арктика».

Алексей Тюкавин Gov-murman.ru

Напомним, что Северный морской путь представляет собой пространство, которое прилегает к северному побережью Российской Федерации и охватывает внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую и экономическую зоны, ограниченное с востока морским пространством США и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом Желания до архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские ворота и Югорский Шар.