Вена, 24 сентября, 2019, 13:24 — ИА Регнум. В ночь на 24 сентября венская прокуратура арестовала бывшего охранника бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе по так называемому делу Ибицы, пишет газета Kronen Zeitung.

ThePixelman Арест

Это первый фактический арест, последовавший за скандалом, разразившимся в мае. Арестованного мужчину подозревают в шантаже. Его считают информантом людей, организовавших ловушку для политиков на Ибице. По словам инсайдеров, арестованный был доверенным лицом Штрахе, работал на него около десяти лет и был уволен в 2014 году. Предполагается, что он собирал компромат на бывшего босса и его коллег по партии и стал информантом из чувства мести обиды за увольнение. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, дело Ибицы привело к отставке правительства и назначению внеочередных парламентских выборов, которое состоятся 29 сентября. Напомним, в мае была опубликована тайная видеозапись встречи Штрахе с женщиной, назвавшейся племянницей русского олигарха и предлагавшей финансовую помощь Австрийской партии свободы из России. Штрахе ушел в отставку, однако на данный момент австрийская прокуратура не обнаружила нарушений закона со стороны политика. Ведется расследование в отношении предполагаемых инициаторов провокации.

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