Улаганский район, Алтай, 24 сентября, 2019, 08:41 — ИА Регнум. В Республике Алтай продолжаются афтершоки от сильного землетрясения, произошедшего здесь 13 сентября. Очередное сейсмособытие магнитудой 3,7, как сообщили ИА REGNUM в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН, произошло рано утром 24 сентября.

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Как и в предыдущие разы, эпицентр его находился возле посёлка Акташ, менее чем в двухстах километрах от Горно-Алтайска.

Напомним, 13 сентября в Улаганском районе республики было зарегистрировано сразу два подземных толчка магнитудой 5,3 и 5,1. Отголоски землетрясения ощутили не только жители Горного Алтая, но и в соседних регионах.

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