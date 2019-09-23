Таллин, 23 сентября, 2019, 21:08 — ИА Регнум. Розыск пропавшего экс-главы филиала банка Danske Bank («Датский банк») в Эстонии начала эстонская полиция. Об этом 23 сентября сообщает агентство Bloomberg.

Уильям Харнетт. Стол банкира. 1877

По информации агенства, экс-глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рехе пропал в Таллине 23 сентября, после того как вышел в 10:00 мск из дома и не вернулся. У полиции есть основания предполагать, что жизни Рехе может угрожать опасность.

Сообщение о пропаже 56-летнего бизнесмена было распространено полицией в тот же день, спустя несколько часов. В настоящее время ведутся поиски, в них заняты около 40 человек, территория вокруг дома пропавшего обследуется с помощью дрона.

Айвар Рехе является одной из ключевых фигур в деле о мошенничестве, связанном с датским банком. Рехе возглавлял Danske Bank с 2006 по 2015 год. В этот период, как показала проверка, в банке происходило масштабное отмывание денег. Общий объём отмытых средств составил около семи млрд евро. При этом роль Рехе в данном деле остаётся неизвестной, сам он заявил о своей непричастности к тому, что происходило в банке.

Ранее ИА REGNUM сообщало о присвоении Эстонии комитетом Moneyval статуса страны с наименьшим риском отмывания денег и финансирования терроризма. Такой статус был присвоен Эстонии, несмотря на скандалы, связанные с подозрительными сделками в отделении Swedbank и с отмыванием денег в Danske Bank.