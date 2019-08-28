Таллин, , 13:56 — REGNUM

Эстония была признана страной с наименьшим риском отмывания денег и финансирования терроризма на основании данных 2013−2014 годов от комитета Moneyval. Такой статус ей был присвоен в отчете от 2019 года в рейтинге Basel AML, сообщает Postimees.

Из 125 стран, представленных в рейтинге, прибалтийская республика оказалась на одном из последних мест, в соответствии с чем риск отмывания денег в стране был признан минимальным.

Такая оценка вызвала немало вопросов, ведь на данный момент в Эстонии ведутся финансовые проверки в отношении подозрительных сделок в отделении Swedbank, закрывается филиал датского банка Danske Bank, в отношении которого из-за подозрения в отмывании денег начато уголовное дело, а банковская лицензия Versobank была признана недействительной еще весной 2018 года.

Прояснил ситуацию руководитель бюро информации об отмывании денег департамента полиции и погранохраны Мадис Рейманд. По его словам, рейтинг Basel AML формировался на оценке Moneyval от 2013−2014 годов.

Тогда Эстония получила достойный результат, так как оценивались показатели соответствия регуляции государства международным стандартам. Следующий индекс в 2022 году будет уже сосредоточен на эффективности системы противодействия отмыванию денег, то есть как существующая система функционирует на практике. В связи с чем Рейманд признает, что скорее всего Эстония окажется на более «высоких» позициях в рейтинге.

Basel AML Index — комбинированный рейтинг, который в совокупности основан на 14 источниках публично доступной информации. Страны мира в совокупности сравниваются по 5 показателям: уровень риска отмывания средств и финансирования терроризма, риск коррупции, финансовая прозрачность и соблюдение высоких стандартов, прозрачность публичного сектора, политический риск.