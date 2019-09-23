Хабаровск, 23 сентября, 2019, 11:29 — ИА Регнум. 23 сентября 2018 года Сергей Фургал (ЛДПР) во втором туре голосования был избран губернатором Хабаровского края, победив действующего губернатора Вячеслава Шпорта («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Khabkrai.ru Сергей Фургал

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Из заметных достижений губернатора стоит отметить возрождение проекта строительства автодороги Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын: из федерального бюджета было выделено 120 млн рублей для строительства мостов через реки Аякит и Герби, являющиеся ключевыми объектами трассы, правительство России прорабатывает вопрос выделения дополнительных средств на эту дорогу.

Заработала программа субсидирования авиаперелётов из Охотского района в краевую столицу, в результате чего жители самого северного района края теперь могут долететь из Охотска до Хабаровска не за 13,5 тыс рублей, а за 4,5 тыс.

Высокими темпами идёт признание аварийного и ветхого жилья непригодным для проживания, что в предыдущие годы случалось лишь в крайнем случае. На программу переселения людей край получит до 2024 года 3,2 млрд рублей.

То, что больше всего бросается в глаза обывателю: Сергей Фургал установил себе зарплату в два раза меньшую, чем была у его предшественника, а число заместителей губернатора сократил с 19 до 9.

Как сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования 8 сентября 2019 года на всех ключевых выборах в Хабаровском крае ЛДПР одержала победу.