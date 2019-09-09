Хабаровск, , 07:28 — REGNUM ЛДПР в Хабаровском крае одержала победу на всех ключевых выборах в единый день голосования 8 сентября. Теперь либерал-демократы — партия власти в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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ЛДПР займёт лидирующие позиции и получит большинство мандатов в Законодательной думе Хабаровского края, на выборах она набрала 56,12% голосов, КПРФ набрала 17,24%, «Единая Россия» только 12,51%. Скорее всего, новый спикер Закдумы края тоже будет из ЛДПР.

На выборах депутата Государственной думы РФ по одномандатному Комсомольскому округу в Хабаровском крае также одержал победу ставленник ЛДПР Иван Пиляев, набрав 39,13% голосов.

ЛДПР одержала почти абсолютные победы на выборах в гордумы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре — в Хабаровске партия получит 34 места из 35, один мандат достанется «Справедливой России», в Комсомольске за ЛДПР будут 24 места в думе из 25, один мандат получит представитель КПРФ.

Из муниципалитетов также сообщают о победах ставленников ЛДПР на муниципальных выборах и довыборах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 8 сентября прошло сразу 40 избирательных кампаний.